Coronavirus, in Lombardia 243 nuovi casi e 9 morti

(Fotogramma)

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 243 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 29 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Nove le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.917.

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (36, +4 rispetto a ieri) a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 78.695 (+326), di cui 1.455 dimessi e 77.240 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 271 (-13). I tamponi effettuati sono 21.721, il totale complessivo sale a 1.928.410.

Si registrano nuovi casi in tutte le province.