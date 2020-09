Suarez, indagato per corruzione anche esaminatore

(Foto Fotogramma)

Ipotesi corruzione anche per l'esaminatore Lorenzo Rocca, indagato insieme ad altri quattro nell'inchiesta della Procura di Perugia per l'esame "farsa" di lingua italiana sostenuto il 17 settembre scorso all'Università per stranieri di Perugia dal calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza.

"E' un'ipotesi corruzione soltanto sull'articolo - spiega all'Adnkronos l'avvocato Cristiano Manni, difensore di Rocca - E' stato contestato il 319 senza specificare il fatto, quindi in realtà non è un'ipotesi corruzione, è un'indagine in corso, un'indagine ipotetica. Non c'è il fatto contestato. Aspettiamo che ci dicano qualcosa in più, ci sembra abbastanza strano che ci contestino un articolo senza il fatto".