Milano, ventenne denuncia stupro al parco

Una ragazza di 20 anni ha raccontato di essere stata violentata al Parco Nord, tra Bresso e Milano, nella notte tra sabato e domenica scorsi. La giovane, dopo aver chiamato i soccorsi, è stata soccorsa e sarebbe stata trasportata alla clinica Mangiagalli. La 20enne al momento dei fatti era in stato di ebbrezza e, stando a quando si apprende, in passato sarebbe stata in cura al Sert per alcolismo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.