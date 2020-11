Coronavirus Alto Adige, 19 morti in un giorno: i dati di oggi

(Foto Afp)

Domenica funesta in Alto Adige dove si sono registrati 19 morti per Coronavirus. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.926 tamponi e hanno registrato 628 nuovi casi positivi. Il totale dei morti da inizio pandemia arriva a quota 398. Per quanto riguarda i ricoveri, 361 persone nei reparti normali degli ospedali altoatesini mentre altre 43 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare risultano attualmente 9.371 persone.

