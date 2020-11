Coronavirus Veneto, Zaia: "100 morti in ultime 24 ore"

Foto Fotogramma

Sono 3.124 i nuovi casi di Coronavirus e 100 i morti registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il presidente Luca Zaia anticipando i dati del bollettino di oggi nella consueta diretta Facebook.

"Nelle ultime 24 ore in Veneto abbiamo avuto 100 morti per il Covid. E' stata la giornata peggiore per numero di decessi", ha detto Zaia, sottolineando tuttavia che questo è anche "il primo giorno con segno negativo dei ricoveri, attestati a oggi a quota 2.091, siamo a meno tre ricoverati". Sono 15 in più i pazienti nelle terapie intensive per un totale di 280.

Il totale dei positivi dal 21 febbraio ad oggi è di 105.966 con 3.124 in più da ieri, le persone in isolamento sono 28.360.

Sono 2.967 i morti in Veneto dall'inizio dell'epidemia. Negli ultimi 4 giorni i decessi sono per l'88% di ultrasettantenni (mentre il 7% degli over 65). Per fasce d'età: dai 70 agli 80 anni la percentuale dei decessi è del 24,8%; dagli 80 agli 85 anni è un altro 24,8%, mentre oltre gli 85 anni si arriva al 38,3%.