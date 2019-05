Serraj vede Conte

Conte con Serraj a Roma nell'ottobre scorso (foto Palazzo Chigi)

Missione a Roma per Fayez Serraj. Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi, sarà ricevuto domani dal premier Giuseppe Conte.

La visita a Roma di Serraj avviene a poco più di un mese dall'avvio dell'offensiva contro Tripoli del generale Khalifa Haftar costata finora la vita a centinaia di persone. Nei giorni scorsi Conte ed il premier del governo di accordo nazionale hanno avuto diversi colloqui telefonici per discutere della situazione: l'Italia insiste per un cessate il fuoco al più presto e per una soluzione politica della crisi.