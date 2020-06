Il Cremlino respinge la richiesta del Tribunale del mare Onu

(Fotogramma)

Il Cremlino respinge la richiesta del Tribunale internazionale del diritto del mare di Amburgo che la scorsa settimana ha sancito la restituzione all'Ucraina delle tre navi sequestrate nello stretto di Kerch lo scorso novembre e il rilascio dei 24 militari ucraini detenuti e trasferiti nel carcere di Lefortovo di Mosca. La Convenzione sul mare dell'Onu del 1982 "non può essere applicata" alla situazione della regione, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. "La Russia continuerà a difendere in modo coerente la sua posizione sulla questione", ha aggiunto. La scorsa settimana il Tribunale basato ad Amburgo ha anche sollecitato le due parti ad astenersi da qualsiasi azione che possa aggravare o estendere la disputa e chiesto loro di riferire, entro il 25 giugno, in merito all'attuazione di quanto richiesto.