Burioni sbotta: "Intollerabile Panzironi su Canale 5"

“Non è tollerabile, è il supplizio di Sisifo. Dobbiamo protestare”. Roberto Burioni stigmatizza la presenza di Adriano Panzironi, ‘guru’ delle diete, nel programma Live Non è la D’Urso. “Noi ci impegniamo usando il nostro tempo per infornare correttamente le persone su temi medici, fatichiamo per combattere le bugie mortali e poi un canale nazionale come Canale 5 dà spazio a Panzironi”, scrive il virologo su Twitter.







