Olanda, accoltellamento all'Aja: tre feriti

(Afp)

Tre persone sarebbero rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nella principale strada dello shopping dell'Aja, la Grote Marktstraat, affollata di gente per il Black Friday. Secondo i media locali, il presunto responsabile è in fuga: la polizia lo ha descritto come una persona di età compresa tra i 45 ed i 50 anni, di carnagione scura e con capelli scuri e ricci. Indossa una sciarpa ed una tuta da jogging grigia.

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa olandese Anp non ci sarebbero al momento elementi che lascino emergere un movente terroristico. I