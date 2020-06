Nordcorea, da base Sohae nuovo test missilistico

(Afp)

La Corea del Nord ha annunciato di avere condotto un "test molto importante" nella base di lancio di Sohae. L'agenzia di stato Kcna ha riportato che l'Accademia di scienze per la difesa nazionale ha riferito al Comitato centrale del Partito dei lavoratori di avere condotto con successo il test. Senza fornire dettagli, la Kcna ha inoltre riferito che il test, condotto sabato pomeriggio, avrà un "importante effetto nel cambiare la posizione strategica" della Corea del Nord.

Situato nei pressi del confine nord occidentale con la Cina, l'impianto di Sohae era utilizzato per test missilistici. Smantellato nel 2018, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche l'impianto è stato ricostruito a partire dall'inizio di quest'anno, in coincidenza dell'incontro di Hanoi, in Vietnam, tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un.