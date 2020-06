Coronavirus, in Australia quarantena per chi arriva dall'estero

Afp

Isolamento di 14 giorni per tutti quelli che arrivano in Australia. Lo ha annunciato il primo ministro Scott Morrison, che ha parlato di "autoisolamento per tutti gli arrivi in ​​Australia in vigore da mezzanotte di oggi (ieri, ndr)". L'Australia è l'ultimo paese del Pacifico ad annunciare rigide misure contro il coronavirus e la sua decisione arriva il giorno dopo che la Nuova Zelanda ha annunciato le stesse misure.

L'Australia vieterà inoltre a tutte le navi da crociera di arrivare nei suoi porti per i primi 30 giorni. Il governo ha anche introdotto "misure di allontanamento sociale", che consigliano alle persone di mantenere una distanza di 1,5 metri tra loro. Morrison infine ha detto che non chiuderà le scuole.