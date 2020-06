Coronavirus, Di Maio: "Mes non è strumento adatto per aiuti"

(Fotogramma)

"Il Mes non è lo strumento" per risolvere la crisi economica scaturita dalla crisi sanitaria del coronavirus. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Tg2 Post. "Il Mes è stato già usato per risolverei i problemi della crisi del 2008 e i risultati non sono stati per nulla entusiasmanti nei Paesi dove è stato usato", ha detto Di Maio. "E' inutile fare la stessa cosa aspettandosi risultati diversi", ha aggiunto il ministro.

"Tutte le decisioni prese come governo si basavano sulla proporzionalità rispetto alla minaccia. Abbiamo seguito i consigli della comunità scientifica", ha aggiunto il ministro.