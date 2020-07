Coronavirus, birra Corona sospende produzione da domenica

(Fotogramma)

Niente più birra Corona, da domenica fino al 30 aprile. Lo ha annunciato il Grupo Modelo, spiegando che sospenderà temporaneamente la produzione e l'esportazione dalla sua birra verso 180 Paesi. L'annuncio segue la decisione del governo messicano di dichiarare le attività del gruppo come ''non fondamentali'' e quindi di sospenderle nell'ottica del contenimento della diffusione del Covid-19.

"Stiamo per ridurre al minimo la produzione presso i nostri stabilimenti", ha dichiarato la società in una nota, aggiungendo che ''più del 75 per cento dei nostri dipendenti lavoreranno da casa''. Dallo scoppio dell'emergenza coronavirus, le vendite della birra Corona sono diminuite del 40 per cento negli Stati Uniti. Secondo il quotidiano Reforma anche l'altro importante produttore di birra messicano Heineken potrebbe interrompere le attività.