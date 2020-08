Coronavirus, in Francia 23660 morti

Afp

La Francia ha raggiunto 23.660 morti per l'epidemia di coronavirus, 367 più di ieri. Lo ha reso noto la direzione generale della Salute, precisando che 14.910 decessi sono avvenuto in ospedale e 8.850 in case di riposo. I casi di contagio confermati sono in tutto 129.859, con 1.520 positivi nelle ultime 24 ore.

Vi sono 27.484 ricoverati, 571 meno di ieri. Calano anche gli ammalati in rianimazione: sono 4.387, ovvero 221 meno di ieri. I guariti sono in totale 46.886.