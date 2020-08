Coronavirus, Marine Le Pen: "Lavoriamo a 'libro nero' su gestione crisi"

(Afp)

"Stiamo lavorando a, in qualche modo, un libro nero della crisi sanitaria, non solo perché penso che il governo debba essere messo davanti alle sue responsabilità ma anche perché fare la lista degli errori equivale ad evitare di commetterli di nuovo". A dichiararlo è stata la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, prendendo la parola al termine delle cerimonie per l'8 maggio a Hénin-Beaumont. Quando tutte le "bugie" del governo verranno messe le une accanto alle altre si vedrà che "probabilmente il governo francese è quello che ha gestito la crisi nel modo peggiore e in aggiunta ha dato prova di disprezzo nei riguardi della popolazione", ha affermato.