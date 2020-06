Cnn: "Ue potrebbe impedire ingresso a viaggiatori Usa"

(Afp)

I Paesi dell'Unione europea potrebbero vietare l'ingresso ai viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti come misura per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferiscono fonti diplomatiche della Ue alla Cnn, affermando che gli ambasciatori dei 27 Stati membri hanno concordato ''in linea di principio'' i criteri da applicare mentre si comincia a riaprire ai viaggi internazionali. L'accordo non è definito, in quanto gli ambasciatori devono consultarsi con i rispettivi governi. Lunedì previsto un incontro in merito.

In base ai criteri elaborati finora c'è, tra l'altro, la possibilità di escludere i viaggiatori americani dal raggiungere l'Europa. Gli Stati Uniti hanno il triste primato mondiale per numero di casi di coronavirus e di morti correlati. Il bollettino aggiornato dalla Johns Hopkins University parla di 2.467.404 contagi e di 125.039 morti.

Un diplomatico Ue alla Cnn ha definito molto ''improbabile'' che i viaggiatori americani possano entrare nell'Unione europea, aggiungendo che, sebbene non sia ancora stata redatta una lista definitiva, ''le possibilità per gli Stati Uniti sono vicine allo zero''. Il diplomatico ha aggiunto che ''con il loro tasso di contagi, nemmeno loro credono nella possibilità'' di poter viaggiare nel Vecchio continente.