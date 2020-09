Covid, in Francia 9.843 nuovi positivi in un giorno

(Fotogramma)

Oggi in Francia sono stati rilevati 9.843 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2, un record dall'inizio dell'epidemia nel Paese, secondo le cifre diffuse da Santé Publique France e riportate da Le Figaro. 5.096 persone sono in ospedale a causa della Covid-19, delle quali 352 nelle ultime 24 ore; 615 sono ricoverate in rianimazione, 54 delle quali nelle ultime 24 ore.

Nello stesso lasso di tempo, secondo la Direction Générale de la Santé, sono morte 19 persone per la Covid-19, portando il totale dall'inizio della pandemia a 30.813, dei quali 20.338 in ospedale. La Dgs segnala 2.025 cluster, 73 dei quali sono nuovi rispetto a ieri. Il tasso di positività, cioè la percentuale dei positivi sul totale dei test, è del 5,4% tra l'1 e il 7 settembre.