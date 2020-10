Covid, morto volontario test vaccino AstraZeneca in Brasile

(Afp)

Un volontario per i test del vaccino anti covid dell'AstraZeneca è morto in Brasile per il coronavirus. Lo scrive il quotidiano O Globo, riferendo che le autorità sanitarie brasiliane dell'Anvisa hanno ricevuto la notifica del decesso.

Il volontario era un medico di 28 anni che era impegnato in prima linea a Rio de Janeiro. Non è chiaro se faceva parte del gruppo a cui veniva somministrato il vaccino o di quello che riceveva un placebo. La sperimentazione non è stata interrotta.