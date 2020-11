Attacco a Vienna, quattro morti e numerosi feriti

(Afp)

Sono quattro i civili uccisi, due uomini e due donne, nell'attentato di terroristico di questa notte a Vienna. Lo rende noto la polizia austriaca, spiegando che la quarta vittima è una donna che era ricoverata in gravi condizioni. Con l'attentatore, il bilancio dei morti è ora di cinque.

I feriti sono 17 civili. Il direttore sanitario di Vienna, Michael Binder, ha precisato alla radio austriaca che sei, dei diciassette feriti ricoverati in ospedale, sono in pericolo di vita. Tutti i feriti sono stati colpiti da armi da fuoco. Rimangono stabili, ma critiche le condizioni del poliziotto ricoverato in terapia intensiva.

Secondo il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer, l'uomo che ha condotto l'attacco e di cui si hanno notizie è "una persona radicalizzata'', un simpatizzante dello Stato Islamico (Isis). Gli altri risultano in fuga. Nel corso di una conferenza stampa questa mattina, Nehammer ha affermato che "abbiamo subito un attacco da un terrorista islamico". "Era armato con una cintura esplosiva, austriaco, e aveva con sé una borsa con munizioni. E' stato ucciso dalla polizia", ha aggiunto.

"L'attentatore è stato neutralizzato alle 20.09", ha dichiarato il capo della polizia austriaca Gerhard Puerstr nel corso di una conferenza stampa a Vienna, spiegando che ''le unità di pronto intervento sono entrate in azione velocemente e la fase caotica dopo gli attentati è durata molto poco''. La cintura esplosiva con la quale è stato trovato ''era un falso''.

Su Twitter, la polizia ha quindi spiegato che sono state condotte perquisizioni nell'abitazione dell'attentatore che è stato ucciso. Sono ''ore difficili'' per Vienna e l'Austria, ha proseguito Puerstr, ringraziando per la ''collaborazione tutte le forze della sicurezza''.

La polizia austriaca sta effettuando ''perquisizioni e arresti'', ha poi dichiarato il sindaco di Vienna Michael Ludwig citato dal Kurier, affermando che ''in questo momento sono in corso perquisizioni e arresti''. In precedenza la polizia aveva riferito di attentatori in fuga.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha convocato per questa mattina alle 9 un Consiglio dei ministri straordinario. Al termine della riunione, Kurz terrà una conferenza stampa congiunta con il vice cancelliere Werner Cogler, il ministro degli Interni Karl Nehammer e il sindaco di Vienna Michael Ludwig. Quindi, insieme si recheranno sui luoghi dell'attentato dove verrà deposta una corona di fiori.

