Terremoto in Croazia, scossa magnitudo 5.5

Nuova forte scossa di terremoto in Croazia. Un sisma di magnitudo 5.5 della scala Richter, secondo l'Euromediterranean sismological center (Emsc), è stato registrato 45 chilometri a sudest di Zagabria, non lontano da Petrinja, epicentro del terremoto del 29 dicembre scorso di magnitudo 6.4. Secondo il German Research Centre for Geosciences (Gfz), che aveva riferito di una magnitudo 5,6, il sisma è stato di 4.8 sulla scala Richter e l'epicentro è stato localizzato a dieci chilometri di profondità.