De Magistris: "Salvini si è mangiato Berlusconi"

Luigi De Magistris (FOTOGRAMMA)

"Salvini si è già mangiato Berlusconi. Anzi, penso che lui si terrà molto lontano da Berlusconi perché già è il leader della destra". Lo dice in un'intervista all'AdnKronos il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che si prepara a scendere in campo con un nuovo soggetto politico, specialmente in chiave-anti Salvini.

E Grillo? "Lo vedo molto defilato... l'ho conosciuto molto bene dal 2009 al 2011: abbiamo avuto un rapporto molto intenso, poi i rapporti si sono interrotti completamente. Mi sembra che ci sia una guida politica e di propaganda che è altra. Non c'è la guida di Grillo e questo mi sembra abbastanza chiaro'' dice De Magistris parlando di un rapporto una volta cordiale, poi rotto del tutto.



Per il sindaco di Napoli i grillini non sono più autentici: ''Ho sentito i vari ministri parlare. Mi ha colpito il fatto che sento un linguaggio che a un certo punto sembra un po' costruito. Prima che entrassero nei ruoli del potere parlavano in un certo modo, ora parlano in modo completamente diverso. Sembra quasi che ci sia un centro di formazione politica...''.



FICO - Il primo cittadino parla anche di Roberto Fico e Luigi Di Maio. ''Con Fico ho affinità culturali e sensibilità comuni. Come presidente della Camera lo trovo molto maturato politicamente e molto convincente dal punto di vista dialettico, ha avuto un'evoluzione importante. Ma lo sa anche lui che questo ragionamento di fare il poliziotto buono e quello cattivo durerà molto poco...''.

DI MAIO - Per De Magistris, inoltre, "Di Maio è stato molto abile a diventare capo della coalizione e a entrare nei vertici del potere. Ora però si sta rendendo conto che molto consenso lo sta consumando in poco tempo e oggi, se si andasse a votare, giusto un anno dopo il 4 marzo, il risultato potrebbe essere ribaltato con la Lega al 30%...''.