Toti pronto per il bis

(Fotogramma)

Giovanni Toti è pronto a lanciare la lista civica arancione con cui correre per il secondo mandato da governatore in Liguria. Il presidente della regione sta preparando, apprende l'Adnkronos, una riunione per i primi di marzo in cui ufficialmente lancerà la sua Lista civica per le prossime regionali a cui ha già detto che si presenterà per un secondo mandato. La lista, con simbolo e circoli propri e una piattaforma online, sarà la base della alleanza a due tra Toti e la Lega, con cui il governatore si prepara a espugnare per la seconda volta la regione.

Oggi, intanto, Toti si prepara a incontrare Roberto Maroni. L'occasione formale è la presentazione del libro scritto dall’ex governatore lombardo che verrà presentato a Genova alle 18. Ma i tempi dell'incontro, in cui i due politici discuteranno di autonomie, sistema delle regioni, governo e futuro del centrodestra si inserisce a pieno titolo nella girandola di incontri e trattative, più o meno scoperte, sul futuro della coalizione, a cavallo tra le elezioni europee e i possibili risvolti che queste avranno nell’equilibrio tra i partiti e nuove possibili esperienze.

La settimana scorsa, infatti, l'incontro che molto ha fatto discutere tra Toti e Musumeci, che si sono detti entrambi disponibili a ragionare, nei prossimi mesi e alla luce dei risultati delle urne, di possibili novità nella coalizione e di nuovo schieramenti in grado di riunificarne tutte le anime. Da tempo anche Maroni, a quanto apprende l’Adnkronos, sia pure con tutta la prudenza del caso, sembra sempre più disponibile a un ragionamento diverso dallo stretto solco leghista tracciato da Salvini e che, nelle regioni del Nord, starebbe creando qualche perplessità nell'elettorato tipicamente leghista.

Non è certo un caso che in queste ore anche Attilio Fontana, successore di Maroni al Pirellone, stia lanciando la propria lista civica in Lombardia, che sarà presente alle amministrative di maggio prossimo e che rischia di svuotare ulteriormente Forza Italia. Tutte queste esperienze e iniziative, che al momento sembrano scollegate, o legate solo dal filo del disagio per un centrodestra che marcia in ordine sparso, potrebbero presto ritrovarsi come tante colonne su cui costruire qualcosa di nuovo. L'incontro di stasera sarà un altro piccolo mattone.