Telefonata Conte-Trump

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tema principale del colloquio la situazione in Libia, con la condivisa preoccupazione per l’escalation sul terreno e per i rischi di una crisi umanitaria. Conte e Trump hanno pertanto concordato - si legge in una nota di palazzo Chigi - circa l’opportunità di mantenere un filo diretto per individuare una soluzione sostenibile, attraverso nuovi contatti sin dai prossimi giorni.

Nel corso della telefonata Conte ha inoltre informato Trump sull’esito della missione del suo consigliere diplomatico in Venezuela, concordando circa l’urgenza di indire elezioni presidenziali nel Paese attraverso un effettivo processo democratico.