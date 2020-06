Senatrice M5s al seggio rompe il silenzio e attacca la Lega

La senatrice sannita del Movimento Cinque Stelle, Sabrina Ricciardi, ha votato poco fa a Benevento. "Voglio ricordare ai meridionali due numeri: 1861 e 49 - ha dichiarato la senatrice grillina violando il silenzio elettorale e attaccando la Lega - E' dal 1861 che meritiamo un riscatto. Le scelte più importanti, con ricadute nazionali, passano per Strasburgo e Bruxelles. Ricordo pure agli elettori che hanno 49 milioni di motivi per barrare il simbolo giusto, non quello che fino a ieri li appellava terroni".