Rai1, in arrivo striscia divulgativa su economia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Veronica Marino

Una striscia sull'economia con un taglio divulgativo. E' questa a quanto apprende l'Adnkronos una delle novità più significative che Rai1 avrebbe messo in palinsesto per la prossima stagione, fra autunno e inverno. Una striscia in cui si cercherà di spiegare al pubblico, con particolare attenzione ai giovani, i grandi temi dell'economia che sono oramai parte del dibattito quotidiano: dallo spread alle agenzie di rating, dall'inflazione al Pil con le sue numerose componenti, al capitolo fisco tra tasse e imposte. Sulla possibile conduzione bocche cucite.