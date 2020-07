Berlusconi: "Non credo a Opa ostile di Renzi su Forza Italia"

(Fotogramma)

Renzi vuole condurre un'opa ostile su Forza Italia con Italia viva? "Non credo". Lo dice Silvio Berlusconi arrivando all’evento di consegna del millesimo elicottero AW139 di Leonardo oggi a Vergiate, nel varesotto.

"Conosciamo i nostri elettori -prosegue-, una parte degli elettori di Renzi guarda con antipatia a Forza Italia e viceversa, quindi l’unione dei due partiti farebbe allontanare una parte percentuale non minima dell’uno e dell’altro, e la somma dei due partiti uniti sarebbe molto inferiore ai due partiti divisi".

"Spero che (Italia Viva di Matteo Renzi, ndr) funzioni, io gli ho augurato successo", aggiunge. "Renzi - dice ancora Berlusconi - non è un estremista, non ha un rapporto esasperato con la storia del passato. Quindi potrebbe anche essere una evoluzione favorevole e positiva per l’Italia da parte della sinistra intera". Capitolo centrodestra: "Non ho mai fatto la guerra" al leader della Lega Matteo Salvini, "io sono in pace con tutti, perché sono un uomo tranquillo".

"Non credo proprio" che il rapporto con Salvini si possa incrinare a causa del referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale proposto dall’ex ministro dell’Interno, verso cui Forza Italia si è mostrata scettica. "Chiedere il referendum -continua Berlusconi- è un’idea recente, a noi il testo è stato consegnato solo lunedì quindi ora dobbiamo riunire i nostri organi per valutare gli approfondimenti dei nostri esperti e poi Forza Italia prenderà una decisione".

Forza Italia, spiega il suo leader, non è favorevole a una legge elettorale tutta maggioritaria, "perché il partito principale di ciascuna coalizione avrebbe in mano le sorti di tutta la coalizione". "Io - conclude l’ex presidente del Consiglio - credo che una quota di proporzionale sia assolutamente indispensabile".