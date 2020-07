Salvini e Meloni contro il trapper che sputa e insulta i carabinieri /Video

Insulti ai carabinieri, sputi sulle auto dei militari, un bicchiere di birra rovesciato. Lo 'show' del trapper Jordan Jeffrey Baby23 -che promuove il lancio di un nuovo pezzo- viene immortalato in un video e finisce anche nel mirino di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Sputi, insulti e sfregi alle auto dei Carabinieri di Napoli, e questo genio se ne vanta pure..... E se un giorno si trova in difficoltà chi chiama? La fata turchina? Roba da matti", scrive il leader della Lega su Twitter.

"Non trovo parole per descrivere questo video schifoso. Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei Carabinieri, sputando e gettandoci birra sopra, ci sia una pena esemplare. Così gli passa la voglia di fare il buffone oltraggiando Stato e Forze dellOrdine", twitta Meloni.









Non trovo parole per descrivere questo video schifoso. Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei #Carabinieri, sputando e gettandoci birra sopra, ci sia una pena esemplare. Così gli passa la voglia di fare il buffone oltraggiando Stato e #ForzedellOrdine. pic.twitter.com/XRIh6O8oPo — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 20, 2019