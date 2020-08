Formigli: "Salvini chiedi scusa al ragazzo del citofono"

Una richiesta di scuse lanciata in diretta tv. Questo quanto fatto da Corrado Formigli, che ieri a Piazzapulita si è rivolto al leader della Lega Matteo Salvini chiedendo di chiudere il caso della citofonata ammettendo lo sbaglio. Nel corso della trasmissione di La7, infatti, è andata in onda l'intervista al 17enne Yassin, additato come spacciatore nell'ormai famigerato episodio avvenuto durante la campagna elettorale per le Regionali dell'Emilia Romagna. "Salvini - ha detto il ragazzo - mi ha rovinato la vita".

Al termine dell'intervista, le parole di Formigli: "Ho sentito dire dalla signora Biagini, che è quella che ha accompagnato Salvini indicandogli il citofono, che il giorno dopo questa scena le hanno rotto il vetro della macchina e che Salvini le ha rimborsato e pagato il danno. Allora, io sommessamente chiederei a Salvini di chiedere scusa a questo ragazzo, perché poi si può sbagliare, ma forse si può anche riconoscere uno sbaglio e chiuderla lì".