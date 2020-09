Conte: "Situazione sotto controllo, eravamo preparati"

In Italia "la situazione è sotto controllo. Abbiamo avuto nuovi casi di coronavirus nel Lodigiano: adesso ci sono due casi accertati in provincia di Padova, anche se sono in corso verifiche per la conferma definitiva". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. "Eravamo preparati a questa evenienza, trattandosi di agenti virali che sono facilmente trasmissibili. Avevamo predisposto un piano, lo stiamo attuando. La popolazione non deve essere preoccupata. Adotteremo sempre misure più severe, più rigorose e di massima precauzione", conclude.