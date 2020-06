Coronavirus, Salvini: "Corsia preferenziale calciatori, assurdo"

"Non so perché, ma i calciatori pare abbiano una corsia preferenziale per i tamponi, una cosa assurda". Così Matteo Salvini, parlando a 7Gold, a 'Aria pulita'.

"Non ho la più pallida idea del perché il tampone lo facciano ad alcuni calciatori e ad alcuni medici no", aggiunge Salvini. "Questa - sottolinea - mi sembra una cosa assurda e fuori dal mondo".

Il leader leghista commenta anche la notizia dell'ultima ora della positività al coronavirus di Guido Bertolaso: "Ahi, mi spiace, lui era in giro come un matto, anche nelle Marche, non si è risparmiato, sono sicuro che anche da casa darà il suo contributo".