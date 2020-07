Salvini: "Cito Fantozzi, bonus vacanze è boiata pazzesca ..."

(Fotogramma)

''Il bonus vacanze, citando Fantozzi, è una boiata pazzesca ... Servono soldi a fondo perduto, occorre copiare gli altri Paesi europei''. Lo ha detto Matteo Salvini ospite di Rtl102.05. Poi il leader della Lega parla del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina: ''Dobbiamo copiare gli altri Paesi europei sulla scuola, perché abbiamo evidentemente un ministro non all'altezza...''. ''Gli italiani meritano che lo Stato restituisca loro fiducia. Turismo e scuola sono due aspetti e temi fondamentali'', dice pii Salvini parlando del dl semplificazioni. ''Gli italiani meritano che lo Stato restituisca loro fiducia. Turismo e scuola sono due aspetti e temi fondamentali''. Sulle critiche che riceve replica: ''Io ci metto passione. La passione non spaventa nessuno, ma coinvolge. Lascio a sinistra lo stanco ritornello omofobo, razzista. Ci soffro? No, ci sono tristemente abituato e rassegnato. Certo, mi mette tristezza colui che appioppa una etichetta senza conoscerlo, dai...''.

"A che cosa serve il nuovo incarico di commissario per la ripartenza dele scuole in sicurezza ad Arcuri? ''Serve per dare una poltrona'', taglia corto Salvini: ''Uno che ha fallito perché avrebbe dovuto dare le mascherine nei tempi dovuti adesso dovrebbe garantire la riapertura delle scuole in tempi dovuti? Ma basta'