Castelli: "Deputati furbetti? Si intervenga per capire chi ha richiesto bonus"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Se questa notizia fosse confermata, sarebbe molto grave. Vorrebbe dire che a Montecitorio non c'è il senso della misura. Quando abbiamo pensato a questi provvedimenti, li abbiamo scritti per aiutare chi davvero stava soffrendo, chi si era ritrovato di colpa in difficoltà, chi ne aveva bisogno davvero. Col MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre combattuto gli sprechi e non credo appartenga ai principi 'onorevoli' quello di richiedere il bonus partita Iva per chi di sicuro non fa fatica ad arrivare a fine mese ma ha avuto la fortuna di ricevere il proprio stipendio regolarmente anche durante la pandemia. Un gesto davvero inopportuno". Così scrive su Facebook Laura Castelli (M5S), viceministro dell'Economia, commentando la notizia secondo cui 5 deputati avrebbero richiesto il bonus per le partite Iva in difficoltà. "Mi auguro si intervenga presto per capire chi ne ha fatto richiesta", conclude Castelli.