Covid Italia, Zingaretti: "30 giorni per salvare Paese"

(Fotogramma/Ipa)

"Siamo dentro un tornante per cui le democrazie occidentali sono travolte da uno Tsunami di incredibili proporzioni". E' quanto ha detto Nicola Zingaretti chiudendo la Direzione del Pd, spiegando come i prossimo trenta giorni siano essenziali per "salvare l'Italia" e assicurando che "chi è stato colpito" non resterà "solo". "Il Pd oggi è la forza che vuole risolvere i problemi degli italiani a cominciare dalla crisi sanitaria: risolvere questa situazione è possibile se si fanno delle scelte". "Noi per fermare il Covid dobbiamo tornare a limitare la circolazione senza tornare a un lockdown generale" e "stando vicino concretamente a chi pagherà un prezzo economico, produttivo e di lavoro in questi 30 giorni che però possono salvare l'Italia". "Dobbiamo raccogliere la preoccupazione e far sentire chi è colpito che non è solo".

IL VERO NEMICO - "Non è vero che la 'mazzata finale' è rappresentata dalle misure. Il nemico non sono regole, il nemico è il virus. Siamo qui per dire che è ancora possibile avere una speranza perché si possa ricostruire". "Siamo in un tornante drammatico della storia d'italia e la nostra identità sarà forgiata come democratici che avranno in questo passaggio storico, essere forza che guarda in faccia ai problemi del Paese e indica agli italiani via per uscire da situazione, guidare l'Italia fuori dalla pandemia e ricostruire un sistema economico e istituzionale non lasci solo nessuno".

REGOLE ANTI-CONTAGIO - "Le regole non sono contro o per distruggere l'economia o la cultura ma semmai sono provvedimenti per salvare l'economia e la cultura". "E' vero, gli italiani sono stanchi ma noi dobbiamo raccogliere queste paure e dare una risposta a questi timori, ma dobbiamo anche dire la verità e non creare illusioni. Il problema è fermare la curva e tornare a vivere. Alla rabbia e alla paura si danno risposte, non si cavalcano"."Sono state le regole prima dell'estate a fermare la crescita del contagio, sono state le scelte fatte che hanno salvato vite umane, sono le scelte che abbiamo fatto come governo a salvare le realtà imprenditoriali. Quello che era falso è che il virus fosse scomparso. Grave è stata la faciloneria con la quale si è data per passata la stagione del virus".