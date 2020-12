Giletti: "Vesuvio che erutta Covid? Grafica fatta da meridionale"

Non è l'Arena /La7

"Il ragazzo che ha fatto questa grafica è un ragazzo meridionale, la scorsa settimana mi propose questa idea dell'analogia tra il pericolo del Vesuvio che erutta e il fatto che il virus rappresenti un rischio di portata similare". Parla così, intervistato da Fanpage.it, il conduttore di 'Non è l'arena' su La7 Massimo Giletti, dopo le polemiche divampate a seguito dell'immagine del Vesuvio che erutta Covid che faceva da sfondo alla puntata del programma che ha ospitato il sindaco di Napoli De Magistris.

"Io ho il 70% di persone che lavorano con me che è meridionale e ancora devo sentir ripetere queste storie - dice il giornalista - nonostante i miei programmi portino avanti da anni battaglie per il Sud. Non voglio che sia un elemento di vanto, perché è il mio lavoro e lo faccio con passione, ma certe volte diventa avvilente. Io inizialmente mi sono detto che non dovevo scuse a nessuno, perché secondo me è assurda questa puntuale dietrologia contaminata da vittimismo. Ma poi vi pare che con il sindaco in studio farei un'offesa così? A me queste cose non appartengono", scandisce.

"Ci perdiamo su un'immagine e ci può stare, naturalmente mi scuso se la cosa ha urtato qualcuno, però inviterei tutti a guardare la questione da un altro punto di vista - esorta Giletti - ad esempio quello della battaglia che noi stiamo facendo, a tappeto, sulla crisi della sanità campana. Probabilmente si dovrebbe sottolineare questa battaglia, che mi permetto di dire conduciamo abbastanza in solitudine in televisione".