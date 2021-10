Video Fanpage, Fidanza e Jonghi Lavarini indagati per finanziamento illecito

La notizia è stata anticipata dal Tg3. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia: "Non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale"

Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, e Roberto Jonghi Lavarini, il 'Barone Nero', entrambi al centro dell'inchiesta di Fanpage sui legami della destra e sui presunti finanziamenti in nero per la campagna elettorale di Milano della candidata Chiara Valcepina, risultano indagati dalla procura di Milano per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio. La notizia è stata anticipata dal Tg3.

“Ho appreso poco fa dagli organi di stampa di essere stato iscritto sul registro degli indagati a seguito dell’inchiesta di Fanpage. Al momento non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale" dice in una nota Fidanza. "Sono sereno e ovviamente a disposizione della Procura per chiarire quanto prima ogni aspetto di questa vicenda”.