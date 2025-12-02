I prezzi del nichel (Lme, grado raffinato 1) sono scesi a 14.280 Usd per tonnellata il 21 novembre, in calo del 9,5% su base annua, raggiungendo il livello più basso dall’ottobre 2020 e con una performance inferiore rispetto ad altri metalli di base come rame e alluminio (grafico 1).

‘Nel breve termine, i prezzi dovrebbero rimanere intorno agli attuali minimi, circa 14.000 USD/ton nel primo trimestre 2026,’ afferma Simon Lacoume, economista di settore.

Surplus persistente di offerta trainato dall’Indonesia

Questa pressione al ribasso è principalmente dovuta a un surplus globale, alimentato da una forte produzione – principalmente ferronichel (NPI) in Indonesia e solfato di nichel e materiali anodici (utilizzati per le batterie) in Cina.

L’Indonesia è al centro di questa dinamica, con oltre il 60% della produzione mineraria globale e il 42% della raffinazione nel 2025. Dal divieto di esportazione di minerale non lavorato nel 2020, il governo indonesiano ha vietato le esportazioni di minerale grezzo per favorire la lavorazione a valore aggiunto nel Paese, attirando grandi investitori stranieri per costruire impianti locali. Di conseguenza, il Paese ha ampliato la capacità da 2 impianti di fusione nel 2014 a oltre 30 nel 2025, causando un’impennata di capacità e un eccesso di offerta globale.

Per frenare questa espansione, il governo ha introdotto il 10 novembre una normativa che limita i nuovi investimenti in impianti attraverso i Permessi di Attività Industriale (IUI). Anche il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie prevede inoltre di ridurre le quote di produzione di minerale di nichel (RKAB) per il 2026. Tuttavia, l’impatto immediato sull’offerta rimane limitato e la reazione del mercato è stata contenuta.

Cina: domanda eterogenea nonostante il boom dei veicoli elettrici

Gli acquisti di acciaio inossidabile – il principale consumatore di nichel – restano deboli, soprattutto nei mercati asiatici. Nel 2025, prevediamo un rallentamento della crescita della domanda di acciaio inossidabile (+3-4% su base annua), a 65 milioni di tonnellate, dopo il +7% su base annua del 2024. Il ruolo chiave della Cina nella raffinazione[ e nel consumo globale di nichel contribuisce alla volatilità dei prezzi. Il Paese punta a limitare la capacità produttiva[4], mentre il settore cliente principale del nichel, a cominciare dall’edilizia, continua a risentirne. Il rallentamento altamente probabile della crescita del PIL cinese (previsto al 4,2% nel 2026) avrà certamente un impatto sulla domanda.

Tuttavia, le tecnologie di transizione energetica a lungo termine, come i veicoli elettrici, le reti e i sistemi di stoccaggio, dovrebbero compensare parzialmente le difficoltà del settore edilizio e immobiliare cinese. Il nichel svolge un ruolo cruciale nella produzione di batterie per veicoli elettrici, offrendo un’alternativa economica alle tecnologie a base di cobalto. Le chimiche delle batterie ricche di nichel contribuiscono a rendere i veicoli elettrici più accessibili, riducendo il peso e aumentando l’autonomia, accelerando così l’adozione di massa. Prevediamo che il mercato cinese dei veicoli elettrici rimanga dinamico nel medio termine. Ad esempio, settembre ha registrato il volume di produzione più alto di veicoli elettrici in Cina, con 1,8 milioni di unità, mentre il tasso di penetrazione è vicino al 50% delle vendite nel 2025.

“La debolezza dei prezzi del nichel riflette uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta che continuerà a condizionare il mercato nei prossimi mesi. – dichiara Pietro Vargiu, Country Manager Coface Italia – “L’eccesso di produzione in Indonesia e Cina e il rallentamento della domanda, soprattutto nell’acciaio inossidabile, creano un contesto di forte volatilità. Per le imprese italiane della metallurgia e delle filiere che utilizzano acciai speciali, questa fase può rappresentare un vantaggio competitivo sul fronte dei costi, ma richiede al tempo stesso un attento monitoraggio dei rischi. In uno scenario così mutevole, la capacità di gestire correttamente il rischio credito rimane fondamentale per tutelare liquidità e continuità operativa''.