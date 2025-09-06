circle x black
Banche, Gros-Pietro: "Non in grado di competere con americane e cinesi, serve risiko europeo'

"Con le banche che abbiamo non siamo in grado di fare competizione con le banche americane e con quelle cinesi, quindi bisogna riuscire a creare delle banche più grandi"

Banche, Gros-Pietro:
06 settembre 2025 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La necessità di un consolidamento bancario europeo da Cernobbio. A lanciarlo all'Adnkronos Gian Maria Gros-Pietro, presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo. "Con le banche che abbiamo non siamo in grado di fare competizione con le banche americane e con quelle cinesi, quindi bisogna riuscire a creare delle banche più grandi", sottolinea.

"Su scala nazionale qualcosa si può fare - dice Gros-Pietro- ma ciò che dovrebbe essere fatto per mettere l'industria bancaria europea in grado di competere con quella americana e con quella cinese, dovrebbe arrivare un consolidamento tra Paesi diversi, quindi attraversando le frontiere", sottolinea Gros-Pietro. "Questo al momento è estremamente difficile, ci sono una serie di ostacoli, ci sono reazioni negative da parte dei singoli governi, ma anche da parte delle opinioni pubbliche dei Paesi", evidenzia.

"Con le banche che abbiamo non siamo in grado di fare competizione con le banche americane e con quelle cinesi", sottolinea Gros-Pietro che puntualizza: "Per fortuna comunque in questa situazione l'Italia ha alcune delle più grandi banche dell'Eurozona e quindi siamo messi non meno bene dai migliori, siamo tra i migliori" (di Andrea Persili)

Tag
Banche Gros Pietro risiko risiko europeo
