Dalla Commissione europea arriva una spinta a fusioni bancarie se permettono una diversificazione geografica? "Per coloro che vogliono fare fusioni vi è questo indirizzo, non è un indirizzo fusionista a 360 gradi". Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli a margine del comitato esecutivo dell'Abi commenta l'indirizzo della Commissione Ue sulle fusioni con diversificazione geografica. Sono di oggi le parole della commissaria europea ai Servizi finanziari Maria Luis Albuquerque, nella risposta ad una interrogazione sulla potenziale integrazione tra Unicredit e Commerzbank presentata dall'eurodeputato del Bsw (Bündnis Sahra Wagenknecht) Fabio De Masi (Non iscritti, Germania), in cui si premette che la Commissione "non commenta" casi singoli di "potenziali takeover.

"Io l'ho letta in termini giuridici: vi è il rispetto delle imprese bancarie perché le banche sono imprese e hanno le responsabilità, le banche, di ciò che fanno. I vigilanti vigilano - continua Patuelli - ma non sono dei co-gestori delle imprese bancarie, quindi - conclude Patuelli - quello espresso dalla Commissione Ue è un indirizzo per coloro che si muovono per fare fusioni".