"Il mio impegno è accompagnare questo percorso con attenzione alle persone, ascolto e trasparenza, tenendovi aggiornati sui prossimi passi e condividendo le informazioni, man mano che saranno disponibili". Così l'amministratore delegato di Crédit Agricole Italia, Brasseur Hugues, si è rivolto ai dipendenti in una lettera che AdnKronos ha potuto visionare. "Non possiamo avere oggi tutte le risposte, ma sappiamo di poter contare gli uni sugli altri, come squadra. Vi chiedo fiducia, la stessa che in tutti questi anni ci ha permesso di arrivare dove siamo". "È proprio sulla qualità delle nostre persone, sulla forza della nostra cultura e sulla fiducia reciproca che continueremo a costruire il nostro futuro insieme", sottolinea.

"È questo il campionato che vogliamo giocare, da protagonisti e con spirito di squadra, portando in campo la forza di Crédit Agricole Italia e ciò che sappiamo fare. Ma il futuro non si costruisce restando in attesa: non dobbiamo fermarci, né mettere in pausa progetti, iniziative e obiettivi. Continuiamo a giocare la nostra partita ogni giorno, con la stessa determinazione, vicini ai clienti e concentrati sulle priorità della nostra Banca. È così che possiamo affrontare questa prospettiva da protagonisti: continuando a crescere e a costruire valore insieme, con il contributo di ciascuno di noi", sottolinea.

Quella con Bpm, ripercorre l'ad, "è una proposta di natura amichevole, sottoposta anche alla valutazione del Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che nasce dalla partnership di lungo termine e dalla conoscenza reciproca. Siamo quindi all'inizio di un percorso, non di fronte a un'operazione già definita", ribadisce l'ad "Nell'assetto previsto dalla proposta, Crédit Agricole incrementerebbe la propria partecipazione dall'attuale 29,6% del capitale di Banco Bpm a circa il 45% del capitale della entità risultante dalla fusione".

"L'ambizione è unire due realtà profondamente radicate nel Paese, per dare vita al terzo gruppo bancario italiano, al servizio di 6,5 milioni di clienti attraverso oltre 2.300 filiali e quotato in Borsa. Un gruppo capace di coniugare vicinanza ai territori, solidità finanziaria, esperienza e capacità di innovare e investire, con un'identità italiana e una dimensione europea", ripercorre l'amministratore delegato.

"La proposta prevede un assetto di governo societario equilibrato. Questa impostazione si accompagna a una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine, orientata a preservare l'identità e l'autonomia operativa della società risultante dalla fusione". "Per noi di Crédit Agricole Italia, questa prospettiva parte da ciò che abbiamo costruito insieme: le nostre competenze, la nostra esperienza e le relazioni di fiducia con i clienti e le comunità. È un patrimonio da valorizzare, che porterà nuove opportunità di crescita professionale e di sviluppo delle competenze all'interno di un gruppo ancora più grande".

"Per i clienti, l'obiettivo è creare nuove opportunità, unendo la prossimità ai territori a un'ampia copertura nazionale. Per l'economia italiana e le comunità locali, il nuovo gruppo potrà contribuire a rafforzare la solidità e la competitività del settore bancario", sottolinea. "Il senso del progetto è questo: mettere insieme i punti di forza complementari delle due banche per costruire una realtà più forte, diversificata e innovativa, mantenendo al centro le persone, i clienti e i territori", afferma ancora.