Alla fine del 2024 il valore di mercato degli investimenti della Banca d'Italia relativi al portafoglio finanziario in euro, alle riserve valutarie e al Fondo pensione complementare era pari a 190,3 miliardi di euro. Gli investimenti sono prevalentemente impiegati in titoli di Stato dell’area dell’euro e dei Paesi che emettono le principali valute, in considerazione delle caratteristiche di sicurezza e liquidità di questi strumenti.

Più nel dettaglio, si legge nel Rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici pubblicato dall'istituto di via Nazionale, il valore di mercato del portafoglio finanziario risultava pari a 146,7 miliardi. L’incremento di 2,9 miliardi rispetto al 2023 è dipeso soprattutto dall’andamento positivo dei mercati azionari e, in misura più limitata, dai nuovi investimenti in azioni, obbligazioni e quote di Oicr. Il portafoglio è composto per l’83% da titoli di Stato, in prevalenza della Repubblica italiana. Sono presenti anche titoli di Stato di altri Paesi dell’area dell’euro e di emittenti sovranazionali equiparabili a quelli pubblici. Il 15% è investito in azioni quotate di imprese dell’area e in quote di Oicr denominati in valuta, che replicano indici azionari dei mercati statunitense e giapponese; una parte minore è investita in obbligazioni societarie in euro. La Banca investe anche in fondi alternativi specializzati nel settore delle piccole e medie imprese prevalentemente italiane non quotate e in progetti infrastrutturali o funzionali alla transizione climatica.

Alla fine del 2024, illustra poi Bankitalia in riferimento alle riserve valutarie, il valore totale di quelle gestite dall'istituto era di circa 42,6 miliardi, in aumento rispetto all’anno precedente. Nel 2024 il valore della quota detenuta sotto forma di titoli di Stato, obbligazioni sovranazionali e societarie si è ampliata di 3,1 miliardi di euro. Infine, rispetto al Fondo pensione complementare, alla fine dello scorso anno il valore di mercato complessivo dei montanti previdenziali gestiti era pari a un miliardo di euro, investito in un insieme diversificato di attività.