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Banque Verte al 29,6% di Banco Bpm: possibile accelerazione aggregazione con C.Agricole Italia

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Banque Verte al 29,6% di Banco Bpm: possibile accelerazione aggregazione con C.Agricole Italia
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30 ottobre 2026 | 17.58
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Crédit Agricole è salita al 29,6% di Banco Bpm nel corso di ottobre e la strada per un'aggregazione tra il Banco e Credit Agricole Italia prende sempre più quota. A riaccendere le prospettive di un'aggregazione sono anche le parole della vice direttrice generale di Crédit Agricole, Clotilde L'Angevin, che durante la conference call sui risultati del terzo trimestre ha ribadito come una fusione amichevole tra i due istituti "avrebbe molto senso, con la produzione di sinergie solide e un basso rischio di esecuzione".

Già lo scorso 26 ottobre l'Adnkronos aveva riferito della possibilità che Crédit Agricole imprimesse un'accelerazione al dossier dopo il 29 ottobre, data dell'assemblea di Mps. Sullo sfondo, il timore che, con la fine dei vincoli legati alla passivity rule, altri soggetti possano entrare in gioco, modificando gli equilibri del risiko bancario italiano.

Proprio questa prospettiva rappresenterebbe un elemento di preoccupazione per il gruppo francese, inducendolo a valutare una tempistica più rapida per l'operazione. Resta dunque aperto il dossier su una possibile integrazione tra Crédit Agricole Italia e Banco Bpm, con interlocuzioni che, secondo quanto confermano all'AdnKronos fonti finanziarie, sono in corso.

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