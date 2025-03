La Banca Centrale del Giappone (Boj), che sta progressivamente abbandonando un decennio di politica monetaria ultra-espansiva, ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento, cioè il tasso overnight non garantito, stabile allo 0,5%, mentre valuta gli effetti delle politiche tariffarie elevate del governo statunitense sull’economia giapponese.

Secondo la Boj "Permangono elevate incertezze riguardo all'attività economica e ai prezzi in Giappone". Sullo sfondo le politiche commerciali estere viste come potenziali rischi in un contesto di tensioni accentuate dalle tariffe imposte dagli Stati Uniti e dalle contromisure adottate da altri Paesi. La BoJ aveva precedentemente aumentato il tasso dallo 0,25% allo 0,5% nella riunione di gennaio, il primo rialzo dal luglio 2024. Secondo diversi analisti la decisione della Boj suggerisce un approccio prudente per il prossimo rialzo, che dovrebbe portare il tasso di riferimento allo 0,75%, il livello più alto degli ultimi 30 anni.