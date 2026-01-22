La Borsa italiana chiude la seduta in rialzo, sostenuta dagli acquisti su diversi titoli industriali e finanziari, mentre il comparto della Difesa si muove in controtendenza, penalizzato dal soffio dei venti di pace sullo scenario geopolitico internazionale, non solo sulla Groenlandia ma anche sull'Ucraina: Zelensky ha visto Trump annunciando il primo trilaterale Ucraina-Russia-Usa.

"La giornata borsistica risulta positiva e, secondo noi, mostra due temi interessanti. Il primo è il calo dei titoli della Difesa, che risentono dell’ennesima retromarcia del presidente Usa, il quale ha segnalato un possibile accordo sulla Groenlandia. Si tratta di movimenti speculativi e poco rilevanti nel medio periodo: il settore rimarrà sotto i riflettori di Borsa nei prossimi trimestri, se non anni", commenta all'AdnKronos Fabio Caldato, Portfolio Manager, AcomeA Sgr.

Fincantieri ha ceduto infatti l’8,73% a 16,83 euro, mentre Leonardo è arretrato del 3,10% a 56,86 euro. Tra i migliori titoli della giornata si mettono in evidenza invece Buzzi, che avanza del 3,89% a 50,8 euro, Nexi (+3,86% a 3,875 euro) e Azimut, in progresso del 3,02% a 37,24 euro.

Bene anche il comparto bancario con Unicredit, che chiude in rialzo del 2,96% a 72,47 euro. Sul fronte opposto, giornata difficile anche per Inwit (-0,54% a 7,365 euro) ed Eni, che limita le perdite a un -0,27% a 16,468 euro, in una seduta poco mossa per il comparto energetico.

"Caso interessante poi è Stellantis", spiega Caldato secondo cui "pur senza strappi evidenti, la chiusura positiva ha beneficiato dei buoni dati comunicati dal competitor Volkswagen. La casa tedesca, che ben rappresenta la crisi dell’automobile europea, ha mostrato un flusso di cassa solido. Il mercato attende conferme di un vero turnaround dell’industria: i segnali sono ancora poco chiari, ma il comparto potrebbe rivelarsi la sorpresa del 2026". (di Andrea Persili)