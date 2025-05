Apertura in calo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che segna un ribasso dello 0,52%, rispecchiando un clima di cautela tra gli investitori. Sul mercato pesano le tensioni nel settore bancario.In particolare, sotto i riflettori Unicredit (-0,57%) e Banco Bpm (-1,24%), dopo che Consob ha sospeso per 30 giorni l’Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. La decisione dell’Autorità di vigilanza ha generato incertezza sulla tempistica dell'operazione, spingendo Banco Bpm ad annunciare che intraprenderà azioni legali per tutelare i propri interessi. Il clima si è fatto più teso, con ripercussioni immediate sui due titoli.

Parte in territorio negativo anche Generali che arretra dell'1,50% dopo la presentazione dei conti trimestrali. In deciso calo anche Banca Monte dei Paschi di Siena, che arretra dell’1,94%, risentendo di realizzi dopo il rally delle ultime settimane. Debole anche il comparto automobilistico, con Stellantis in flessione dell’1,82%, complice un sentiment ancora prudente sul settore. Vendite anche su Buzzi Unicem (-1,59%) e StMicroelectronics (-1,42%), penalizzata dal rallentamento dei tecnologici in Europa. In controtendenza si muovono le utility, che si confermano tra i comparti più resilienti di giornata. Terna guida i rialzi con un +1,15% a 8,97 euro. Positiva anche Enel, che sale dello 0,77% a 8,143 euro, e Snam, in progresso dello 0,58% a 5,24 euro. Modesto ma significativo l’avanzamento di Inwit, che guadagna lo 0,39% a 10,34 euro.