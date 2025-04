Nonostante l'entrata in vigore dei nuovi dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump nei confronti della Cina, portando il totale delle tariffe imposte al paese asiatico al 104%, la borsa di Shanghai prosegue in rialzo a +0,96%. Cede terreno invece pesantemente Tokyo con il nikkei che chiude in calo dello 3,93%, la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng in flessione dello 0,30%. Risultati non entusiasmanti per il Kospi sud coreano che chiude sotto dell'1,74%, così come S&P/Asx 200 australiano che cede l'1,8%.

Si attende a breve l'apertura dei mercati europei che nella giornata di ieri hanno rialzato la testa, con i principali indici che hanno chiuso la giornata di contrattazioni dell'8 aprile sopra il 2%. A Milano, il Ftse Mib ha terminato gli scambi a +2,44%, con due titoli in particolare splendore: Leonardo che è volata a +7,45% e Unipol a +7,25%.

Nel resto del Vecchio continente ottima ripresa anche per il Ftse 100 londinese che ha chiuso le contrattazioni a +2,78%: Bene anche Parigi (+2,50%) e Francoforte (+2,36%).

Su Truth, social di proprietà della famiglia Trump, il tycoon ha scritto che anche la Cina "vuole scendere ad accordi", ma che "non sanno come iniziare". "Stiamo aspettando la loro chiamata. Arriverà" ha poi aggiunto l'account di Donald Trump.