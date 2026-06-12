circle x black
Cerca nel sito
 

Claudio Borghi avverte sul risiko: "Da fusioni spesso licenziamenti e taglio sportelli, redistribuire parte profitti ai cittadini"

sponsor

L'intervento all'AdnKronos

Claudio Borghi avverte sul risiko:
12 giugno 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le grandi aggregazioni bancarie "vengono spesso fatte per ridurre costi (ovvero licenziare i dipendenti) e peggiorare i servizi (ovvero chiudere gli sportelli). In compenso di solito aumentano ulteriormente i già enormi profitti di un settore che, in teoria, sarebbe regolato per Costituzione nell'interesse dei cittadini". Lo dice all'AdnKronos Claudio Borghi, economista e senatore della Lega.

CTA

Per la Lega, spiega ancora Borghi, l'unico modo per rendere la cosa accettabile è una pur minima redistribuzione di tali profitti a vantaggio della collettività".

E conclude: "Abbassare un po' le tasse ai lavoratori ed alzarle impercettibilmente a chi sta facendo 50 miliardi di utili all'anno grazie ai conti correnti di quegli stessi lavoratori ci sembra misura di minima equità". (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fusioni bancarie licenziamenti taglio sportelli redistribuzione profitti
Vedi anche
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona
News to go
Intelligenza artificiale, approvati decreti attuativi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza