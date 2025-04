Il raggiungimento del target del 90% dello stoccaggio entro il 1 novembre in Europa "è un punto critico. Adesso siamo andati a un minimo di stoccaggio" e "per poterlo riempire ci vogliono circa 11 miliardi di metri cubi e i prezzi non tendono a scendere, quindi bisogna avere un bel po' di soldi e di investitori e con questi prezzi non è semplice, per l'Italia e per l'Europa". Così Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, a margine di Omc - Med Energy Conference & Exhibition in corso a Ravenna.