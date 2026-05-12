Generali, il presidente Sironi: "Concentrati sul business, tutti soci soddisfatti"

Le Generali, malgrado i cambiamenti avvenuti nell'azionariato, continuano a rimanere concentrate sul "business", producendo risultati "molto positivi", che hanno soddisfatto "tutti" i principali soci. Lo assicura il presidente della compagnia triestina Andrea Sironi, a Bruxelles a margine della quinta edizione del Generali Sme Enterprize, dedicato alla piccole e medie imprese. Il principale azionista del Leone, dopo l'assorbimento di Mediobanca, è il Monte dei Paschi di Siena guidato da Luigi Lovaglio, al 13,3%, seguito dal Gruppo Del Vecchio (10,15%), Unicredit (8,8%), gruppo Caltagirone (6,32%), gruppo Benetton (4,91%).