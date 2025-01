"In Italia 95 mln di tazzine di caffè al giorno, il giusto prezzo? Fino a due euro e cinquanta…" Le parole della Ceo…

Un giro d’affari da 7 miliardi di euro l’anno. Settemila addetti solo in Italia. Due milioni e mezzo di sacchi di caffè consumati. Semakula, Ceo di M.D.L. Società Benefit, lancia l'allarme all'Adnkronos a difesa della filiera: “In Italia vengono consumate 95 milioni di tazzine di caffè al giorno, ma manca la cultura dietro la tazzina. Il consumatore non conosce il valore del prodotto che ha tra le mani”. E allora ecco la provocazione: "Il giusto prezzo per un caffè? Fino a due euro e cinquanta". (a cura di Andrea Persili)