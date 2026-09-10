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Intesa San Paolo, maggioranza bulgara ad assemblea: 97% azionisti a favore Opas su Mps

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L’assemblea degli azionisti ha approvato con un consenso pressoché unanime la proposta all’unico punto all’ordine del giorno

Carlo Messina - IPA
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10 settembre 2026 | 12.47
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Maggioranza bulgara per l’operazione di Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena. L’assemblea degli azionisti ha approvato con un consenso pressoché unanime la proposta all’unico punto all’ordine del giorno, relativa alla delega al consiglio di amministrazione per l’aumento di capitale a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni ordinarie Mps.

I voti favorevoli sono stati 10.952.907.059, pari al 96,96025% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea. Un risultato che consegna al progetto un sostegno larghissimo da parte degli azionisti di Intesa. La delibera attribuisce al consiglio di amministrazione la facoltà, da esercitare entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un numero massimo di 5,7 miliardi di nuove azioni ordinarie.

I nuovi titoli saranno emessi a un prezzo che verrà determinato in conformità alle disposizioni di legge e alla delega conferita al cda e saranno liberati mediante conferimento in natura, essendo destinati a servire l’offerta su Mps. L’operazione è quella annunciata da Intesa Sanpaolo lo scorso 8 giugno 2026 e riguarda la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il via libera dell’assemblea rappresenta quindi un passaggio decisivo sul fronte societario per la banca guidata da Intesa, che ora dispone della leva necessaria per procedere alla strutturazione dell’aumento di capitale funzionale all’Opas. Il dato del voto rafforza inoltre il mandato degli organi societari in vista dei prossimi passaggi dell’operazione, destinata a ridisegnare ulteriormente gli equilibri del settore bancario italiano.

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Intesa San Paolo Mps Banca Monte dei Paschi di Siena Intesa assemblea azionisti
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